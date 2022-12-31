Konya'da Mekke'nin fethinin 1392'inci yıl dönümü kutlandı

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KONYA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke'nin fethinin 1392'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki program, mehter takımı gösterisiyle başladı.

AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, burada yaptığı konuşmada, iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hakim olması için aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan insanı kardeş bilip, tüm mazlumların yanında olmayı görev edindiklerini söyledi.

Hangi düşünceden olursa olsun her insanın yeryüzünde en değerli varlık olduğuna inandıklarını ifade eden Kılıç, "Zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği, toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktör olarak görüyoruz." dedi.

Kılıç, Mekke'nin fethi programının bu yıl da tüm Türkiye'de 81 şubede ve 600 farklı noktada icra edildiğini belirtti.

"Yılbaşı eğlencesi" adı altında tüm dünyada kötülüklerin ve çirkinliklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine inandıklarını vurgulayan Kılıç, "Gençlerimizin, siyer yarışmaları ve çeşitli programlarla peygamberimizi yakından tanımalarını hedefledik. Her yıl düzenlediğimiz yaz etkinliklerimizle gençlerimizi Kur'an-ı Kerim ile buluşturuyoruz. Onlara, inancımızın temel değerlerini anlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şiir dinletisi sunuldu.

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