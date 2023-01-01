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Vücut geliştirmede dünya şampiyonu olan polis memuru, mesleğinin zorluklarını avantaja çeviriyor

AA

Vücut geliştirmede dünya şampiyonu olan polis memuru, mesleğinin zorluklarını avantaja çeviriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda şampiyon olan Konya Emniyet Müdürlüğü'nün su altı arama ve kurtarma biriminde görevli dalgıç polis memuru Mustafa Güneş, mesleğinin zor yanlarını sporla aşıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nin arama ve kurtarma ekibinde yer alan 37 yaşındaki polis memuru Güneş, su altında birbirinden zorlu görevler yapıyor.

Akarsular, çamurlu sular, bulanık sular, baraj ve göletlere her koşulda dalış yapabilmek için vaktinin çoğunu sporla geçiren Güneş, eğitimlerinin yanında fitness ve vücut geliştirmeyle de ilgileniyor.

Polislik mesleğinde 11 yılı geride bırakan ve 6 yıldır "kurbağa adam" olarak görev yapan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vazifelerinin çok zorlu olduğunu, sürekli performans gerektirdiğini söyledi.

Branşları gereği devamlı spor yapma zorunluluklarının olduğunu ifade eden Güneş, "Mesaimiz sürekli sporla geçiyor diyebilirim. Mesleğimin zorluklarını avantaja çeviriyorum. Sporla iç içe olmamız da görevlerde daha verimli olmamızı sağlıyor. Bu bana bir artı kazandırdı. Vücut geliştirme için, ekstradan sabahları erken kalkıp iki antrenman yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum." diye konuştu.

Güneş, beden eğitimi öğretmenliği mezunu olduğunu, polis olup su altı arama ve kurtarma ekibine dahil olunca sporu bir üst seviyeye taşıyarak, katıldığı vücut geliştirme şampiyonalarında derece almaya başladığını anlattı.


- "Yemeğimi bile yanımda taşıyorum"

Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini anımsatan Güneş, şöyle devam etti:

"Pro yarışlara katılarak, bir üst lige geçmek için mücadele veriyorum. Bunun için İsveç'te 18 Nisan'da, Roma'da ise 28 Kasım'da düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hep ikinci oluyordum. Ancak, Kazakistan'da 2-3 Aralık'taki organizasyonda dünya şampiyonu oldum. Bu yolda daha da ilerleyip, Amerika'daki şampiyonaya katılmak istiyorum. Gerçekten kolay bir spor değil. Hem mental hem fiziksel olarak yorucu. Yemeklerimi akşamdan hazırlayıp yanımda taşıyorum. İnsanın bir hedefi olunca, o hedefe ulaşmak için sarf ettiği çaba yorgunluğunu unutturuyor."

Güneş, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in bugüne kadar kendisine hep destek verdiğini belirterek, Dinç başta olmak üzere amirleri ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

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