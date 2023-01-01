Konya'da dayısı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da bir kişi alacaklı olduğunu iddia ettiği yeğenini silahla ağır yaraladı.

Merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Üçler Caddesi'nde ikamet eden Muhammed K, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu dayısı Ozan D. tarafından tabancayla vuruldu.

Karnından yaralanan Muhammed K, kendi imkanlarıyla Konya Şehir Hastanesi'ne gitti.

Hastanede polise ifade veren Muhammet K, balkonda namaz kılarken dayısının aşağıdan ateş ettiğini iddia etti.

Polis, olayın ardından kaçan Ozan D'yi bulmak için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan Muhammet K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.