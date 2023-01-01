Konya'da bir gencin araçta silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da bir gencin araçta silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddes'inde seyir halindeki aracın içinde silahla vurulan Abdullah Atlı'nın (23) hastanede hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin A.A. (23), R.C. (40), R.T. (21) ve T.E. (21) olduğunu belirledi.
Zanlılar, kovalamaca sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalandı.
Ekipler, Abdullah Atlı'yı hastaneye getiren A.G'yi de (23) gözaltına aldı.
Şüphelilerden A.A'nın 50, R.C'nin 7, R.T'nin de 2 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Zanlıların, emniyetteki ilk ifadelerinde alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.