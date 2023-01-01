Cihanbeyli Kaymakamlığının üniversite öğrencilerine vereceği yardım için başvurular başladı

KONYA (AA) - Cihanbeyli Kaymakamlığı tarafından üniversitede okuyan öğrenciler için sağlayacağı tek seferlik yardım için başvurular başladı.
Cihanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerine yönelik tek seferlik yardım kapsamında yapılacak başvuruların 01.01.2023 - 21.01.2023 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, başvuruda bulunacak öğrenciler için 3294 sayılı kanun kapsamında olmak, ailesinin veya kendisinin Cihanbeyli ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, üniversitede aktif öğrenci olması ve öğrenci belgesi ibraz etme şartları arandığı kaydedildi.
Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan veya E-Devlet üzerinden yapılabilecek.