Konya'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da bir evden 10 bin lira değerinde eşya çaldığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde bir vatandaşın evine hırsız girdiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yapılan evdeki tüm kanıtları, sokak ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları tespit etti.

Girdikleri evden 10 bin lira değerinde televizyon, halı, ev eşyası ve süs eşyası çalan, 17 adet suç kaydı olan Ali A. (35) ve 8 adet suç kaydı olan Salih A. (31) gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan 1 soba, süs eşyaları, dörtlü ocak ve 1 battaniye sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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