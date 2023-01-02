Bozkır'da "Siz yeter ki öğrenmek isteyin yeni yıl hediyeniz Kaymakamlığımızdan" projesi hayata geçirildi

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KONYA (AA) - Bozkır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan "Siz yeter ki öğrenmek isteyin yeni yıl hediyeniz Kaymakamlığımızdan" projesi ilçe genelinde uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bozkır Kaymakamı Tolga Turan'ın talimatıyla uygulanan proje kapsamında 36 gence devletin şefkatli elini uzatarak hayatlarında ve gelecek inşalarında herhangi bir eksik bırakmamaya özen gösterileceği belirtildi.



Vakıf tarafından yakından takip edilen dezavantajlı çocukların öğrenmelerini desteklemek, gelişen ve değişen dünyaya bakış açılarını genişletebilmek ve bilgi çağına uygun bireyler olarak yetişmelerini sağlamak temel amaçlardan biri olduğu bildirildi.



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