Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem muhtarlarla bir araya geldi

KONYA (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Çiğdem, toplantıda 2022'de yapılan hizmetlerin kısa değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşın isteklerine en kısa sürede cevap vermeye çalıştıklarını dile getiren Çiğdem, "Mahallelerimizde aşağı yukarı ne eksik biliyoruz, sizler için mahallelerde ivedilik arz eden konuları tekrar gözden geçirelim. Projelerimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Hiçbir zaman bahanelerin ardına saklanmadık. Daha fazla eser bırakmak daha fazla iş yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan da mahallelere yapılan hizmetler için teşekkür etti.