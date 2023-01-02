Afyonkarahisar'da yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi

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KONYA (AA) - Afyonkarahisar'da beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden polis memuru Eyüp Yüksel (52) için, tören düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Eyüp Yüksel, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksel, için memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde resmi tören düzenlendi. Yüksel'in cenazesi defnedilmek üzere Yunak Merkez Kabristanlığına götürüldü.

Burada gerçekleştirilen resmi törenin ardından Yüksel, cenazesi defnedildi.

Törene, Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Yunak Cumhuriyet Savcısı Hasan Uğur, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu, daire ve kurum amirleri, Yüksel'in yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

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