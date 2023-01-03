Hüyük'te MHP İlçe Başkanı Açıkgöz, yeni otogarda incelemede bulundu

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KONYA (AA) - Hüyük MHP İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz ve beraberindekiler, yeni yapılan otogarda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Açıkgöz, esnaf ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada,"Hüyük'te yeni açılan otogar esnafıyla bir araya geldik. İlçemize yakışan son derece modern bir otogar olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hüyük'e hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Otogardaki ziyaretinde Açıkgöz'e meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.



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