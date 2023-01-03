Beyşehir'de 2022'de 596 çift evlendi

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde 2022'de dünyaevine 596 çiftin girdiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğundan yapılan yazılı açıklamada, geçen yılın nikah istatistikleri paylaşıldı.

Beyşehir Belediyesi'ne geçen yıl evlilik başvurusu yaparak nikahı kıyılan 58'i yabancı 596 çift olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022'de 58'i yabancı uyruklu çift, 11'i mahkeme kararı ve anne baba rızasıyla evlenen, 527'si ise normal nikah olmak üzere 596 çiftimiz dünyaevine girmiştir. Bir önceki yıl olan 2021'de evlenen çift sayısı 579 olarak kayıtlara geçmişti. Dünyaevine giren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."





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