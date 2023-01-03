Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlere Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen programda, vatani görevlerini yerine getirecek asker adaylarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından Tutal, asker adayı gençlere üzerinde "Vatan Size Minnettardır" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, aileler ve asker adayları katıldı.​​​​​​​

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