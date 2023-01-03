Cihanbeyli'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye yeni kapalı sentetik çim saha yapılacağını belirtti.

Kale, yaptığı açıklamada, Cihanbeyli'ye bugüne kadar 36 sentetik çim saha yapıldığını hatırlattı.

Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projelere büyük önem verdiklerini aktaran Kale, "Cihanbeylili gençlerimize yeni bir müjdem var. Yeşilöz'deki spor salonunun yanına kapalı sentetik çim saha yapmak için kolları sıvadık. Projemiz hazır. Gençlerimiz istedi, biz yapıyoruz. Her şey onlar için." ifadesini kullandı.

- Cihanbeyli Belediye Başkanı Kale, mahalle ziyaretinde bulundu

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ile beraberindekiler, ilçedeki mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

Kale, Kandil ve Taşpınar mahallelerindeki ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı konuştuk ve talepleri dinledik. Samimi sohbetleri ve ilgilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

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