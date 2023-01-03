Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet B, başka suçtan tutuklu Gökhan N. ve Şevket M, tutuksuz sanıklar Hüseyin, Alişan ve Yaşar B. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasını tekrarlamasının ardından, duruşmada dinlenen maktulün yakınları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Muhammet B. ise üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanıklardan Gökhan N. de önceki beyanlarını tekrarlayarak, olay yerine kavga için gitmediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Muhammet B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak 2021'de, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, yaralanan 4 kişiden İsmail Kurul (19) hastanede hayatını kaybetmişti.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 sanık hakkında dava açılmıştı.

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