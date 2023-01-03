Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün matematik projesi TÜBİTAK desteğiyle kabul edildi

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KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Matematik Öğretmenleriyle Eğitimden Tasarıma, Matematikten Mühendisliğe" projesi, ülke genelinde kabul edilen TÜBİTAK destekli 40 projeden biri olduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi ortaklığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi.

Projede, öğretmenlerin öğrencilerini teorik bilgi yığınından kurtararak pratik yaşam becerilerini kazandırmasının hedeflendiği bildirildi.

Öğrencilerin matematiksel yetkinliklerini geliştirmek için öğretmenlerin eğitsel teknolojiler aracılığıyla eğitimler göreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projede, ortaokul matematik öğretmenlerinin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak için TOD (Tasarım Odaklı Düşünme) modeli ve TOD basamaklarına uygun etkinlikler ve sunumlar yer alıyor. Matematik öğretmenleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre mühendislik ve matematik arasındaki ilişkilendirmenin TOD modeliyle nasıl yapılacağına, eğitsel teknolojilerle mühendislik ve matematik disiplinlerini nasıl ilişkilendireceklerine yönelik uygulama etkinliklerine katılacak."

Proje çerçevesinde yapılacak 20 etkinliğin, 4 uzman, 12 eğitmen ve 10 rehberin yer aldığı ekiple 5 günlük bir programla gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca il genelindeki okullarda matematik eğitimi alanında farklı ve özgün çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Proje kapsamında eğitimlerin 16- 20 Ocak'ta verileceği vurgulanarak, "Projenin ilk 2 günü Konya Öğretmenevi'nde, kalan üç günü ise Siber Güvenlik, Robotik Kodlama ve Mekatronik Atölyeleri bulunan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde ve Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek." bilgisine yer verildi.

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