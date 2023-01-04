Konya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde, pazar yerinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı.

Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, bir kişinin otomobiliyle drift yaptığını gören polis ekipleri, aracı durdurdu.

Sürücü Ali D'ye 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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