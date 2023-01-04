Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 31 bin 364 lira para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 31 bin 364 lira para cezası

AA

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 31 bin 364 lira para cezası

KONYA (AA) - Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 31 bin 364 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken kovalamaca sonrası yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücü Z.G'nin 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yaptığı kontrolde, aracın trafikten çekme belgeli olduğunu, plakanın da başka bir araca ait olduğunu belirledi.

Sürücüye, "alkolü araç kullanmak", "sürücü belgesi bulundurmamak", "dur ikazına uymamak", "çekme belgeli aracı kara yolunda kullanmak" ve "başka bir araca tescilli plakayı takarak kullanmak", suçlarından 31 bin 364 lira para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay el konulan Z.G'nin aracı, trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza ...
(Görüntülü) KONYA&#039;DA OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİSİ ÇARPIŞTI 10 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA'DA OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİSİ ...
Konya'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 10 ...
Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Konya'da otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen ...
Konya'da geçen yıl çöpten 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi
YEREL HABERLER Konya'da geçen yıl çöpten 78 milyon kilovatsaat ...
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün matematik projesi TÜBİTAK desteğiyle kabul edildi
YEREL HABERLER Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün matematik projesi ...
Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da bir kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin ...
Cihanbeyli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Cihanbeyli'den kısa kısa
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, ilçede askere ...
Beyşehir'de 2022'de 596 çift evlendi
YEREL HABERLER Beyşehir'de 2022'de 596 çift evlendi
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Konya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü
YEREL HABERLER Konya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü
Hüyük'te MHP İlçe Başkanı Açıkgöz, yeni otogarda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Hüyük'te MHP İlçe Başkanı Açıkgöz, yeni otogarda ...
Konya'dan 2022 yılında 3 milyar 262 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Konya'dan 2022 yılında 3 milyar 262 milyon dolarlık ...
Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi ...
(Görüntülü) KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNDE SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNDE SANIKLAR ...
Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında (3)
YEREL HABERLER Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim ...
Afyonkarahisar'da yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yaşamını yitiren polis memuru için ...
Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem muhtarlarla bir araya ...
GÜNCELLEME - Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında (2)
YEREL HABERLER Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim ...
flaş
YEREL HABERLER flaş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.