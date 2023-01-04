Evin duvarına çarpan araç sürücüsü yaralandı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hasan H. (42) idaresindeki 42 EBU 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi 152172 Sokak' bulunan 8 nolu tek hatlı kullanılmayan evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücü Hasan H. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.