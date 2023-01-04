Cihanbeyli'de etkili sis

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi.

İlçede son iki 2 gündür etkili olan ve sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran sis sürücülere de zor anlar yaşatıyor.



Sis nedeniyle ulaşım ilçe merkezinde yavaşlarken, trafikte görüş mesafesi yer yer 6-7 metreye kadar düştü, araç sürücüleri sis farlarını yakarak yol alabiliyor.











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