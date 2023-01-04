Seydişehir'de 2022 yılında 10 farklı ülkeden 441 çiftin nikahı kıyıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi evlendirme memurluğu 2022 yılında 44'ü yabancı uyruklu olmak üzere 441 çiftin nikah işlemini gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye olarak yuva kuran çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, "2022 yılında toplamda 441 çiftimizin nikah işlemlerini gerçekleştirdik." dedi.



Nikah işlemleri gerçekleştirilen çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Evlendirme memurluğumuz tarafından Suriye uyruklu 31, Alman uyruklu 1, Fas uyruklu 2, Azerbaycan uyruklu 1, Bulgar uyruklu 1, Afganistan uyruklu 3, Brezilya uyruklu 1, Polonya uyruklu 1, Meksika uyruklu 1, Özbekistan uyruklu 2 olmak üzere toplam 44 yabancı uyruklu kişinin 2022 yılında nikah işlemleri gerçekleştirdik. Allah'ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah." diye konuştu.

Seydişehir Belediyesi evlendirme memurluğu 2021 yılında 43'ü yabacı uyruklu olmak üzere 494 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirmişti.



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