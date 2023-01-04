Ankara-Konya kara yolundaki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen kazalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Devam eden sis ve pus nedeniyle Ankara-Konya kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Bahadırlı mahallesi yolunda Güven Işık idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet şarampole devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Mehmet İpek, Özlem İpek ve Çetin Aydın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kayganlaşan ve görüşün düştüğü Ankara-Konya kara yolu Öğretmenevleri kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

İlçede ve Ankara-Konya kara yolunda sis ve pus devam ederken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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