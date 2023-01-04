İstinaf Konya'da 13 kişinin yaralandığı kavganın sanıklarına verilen cezayı az buldu

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KONYA (AA) - Konya'da 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 9 sanık, haklarında yerel mahkemece kurulan hükmün az ceza verildiği gerekçesiyle bozulması nedeniyle yeniden yargılanacak.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin verilen karara yapılan itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesince değerlendirildi.



Daire incelemesi sonucu verdiği kararda, sanıkların eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek üzerlerine atılı suçlara, "Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur" hükmünü düzenleyen TCK'nin 37/1 maddesi kapsamında iştirak ettiklerine işaret ederek, bu kapsamda sanıklar hakkında iştirak hükümlerinin uygulanması gerektiğine dikkati çekti.



Kararında sanıkların eyleminin sonucundan birlikte sorumlu oldukları gibi eylemi gerçekleştirmede kullanılan silahlardan da sorumlu olmaları gerektiğine vurgu yapan ceza dairesi, sanıklar hakkındaki eksik ceza tayininin bozmayı gerektirdiğini belirtti.



Söz konusu kararda, Serap Dedeoğulları'nın yaralanmasında yaşamsal tehlike geçirip geçirmediğiyle ilgili alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu ve yetersiz rapor bilgisine dayalı hüküm kurulduğu bildirildi.

1. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında yerel mahkemece kurulan tüm hükümlerin bozulmasını ve dosyanın yeniden yargılama yapılması için ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklardan 8'ine, 2 yıl 9 aydan 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, diğer sanığa verilen 1 yıl 1 ay 3 günlük hapis cezası ise ertelenmişti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermiş, müşteki avukatları, Konya Bölge Adliye Mahkemesine itiraz dilekçesi sunmuştu.

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