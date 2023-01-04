GÜNCELLEME 2 - Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile er Halil Seltan hayatını kaybetti, sürücü olduğu öğrenilen er Mustafa Çiftçi ile er Muhammet Can Öklü yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit Uğur ve Seltan'ın cenazeleri ise incelemenin ardından morga götürüldü.

Tedbir amaçlı trafiğe kapatılan kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Şehitlerin cenazelerinin, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.

- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Şehir Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, şöyle konuştu:

"Öncelikle geçmiş olsun. Maalesef bu yoğun sisten mütevellit bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. İlk belirlemelere göre iki askerimiz maalesef şehit olmuş, iki askerimiz de yaralı halde hastanemize intikal ettirilmiş. Yaralılarımızın durumu iyi. Hastane personelimize, başhekimimize çok teşekkür ediyoruz, canla başla uğraşıyorlar. Kazaların en aza indirilmesi yönünde hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız sağolsun. Ailelere sabr-ı cemil diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum."

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.