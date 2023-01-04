Bozkır'a yeni yapılacak Hayvan Pazarı için protokol imzalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Yüklenici firma arasında imzalanan protokolle, Yeni Hayvan Pazarı için inşaat sahası yüklenici firmaya teslim edildi.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma kapsamında yapılacak pazar yerinin yapım finansmanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından karşılanacak.



İmza töreninde Bozkır'ın ihtiyaçlarını bir bir hayata geçirdiklerini belirten Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak bu zamana kadar Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Bozkır'ımıza 23 milyon lirayı aşan hibe desteği sağladık. Bunlara ilaveten yine Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile Bozkır'ımıza modern bir hayvan pazarını inşallah kazandırıyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.



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