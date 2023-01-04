İki yaşındaki çocuğun trafik kazasında ölümüyle ilgili verilen cezanın gerekçesi açıklandı

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KONYA (AA) - Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuğun, 8 yıl yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili 8 yıl hapis cezası verilen sanık hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda sanık Mustafa Y'nin, olay günü kullanımına verilen su arazözüyle, Ali Can idaresindeki 42 RR 424 plakalı otomobilin aynı istikamette seyir halinde oldukları belirtildi.

Sanığın, su arazözünü sinyal vermeden sağ şeritten aracın önüne kırmasıyla kazaya sebep olduğu ve daha sonra kaçtığı tespitine yer verildi.

Mustafa Y'nin savunmalarının çelişkili olduğu belirtilerek, tanık beyanlarının sanığın savunmalarını doğrulamadığı, bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

Sanığın üzerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçunu işlediğinin vicdani kanaatine varıldığı belirtilen kararda, "Sanığın olayın meydana gelmesindeki kusurunun yoğunluğu ve olaydan sonraki davranışları göz önüne alınarak, temel ceza tayin edilirken asgari haddin üzerine çıkılmak suretiyle müsnet suçtan eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

- Olay

Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 33. kilometresinde 22 Eylül 2013'te Ali Can idaresindeki 42 RR 424 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen su tankeri arazöz çarpışmıştı. Arazözün sürücüsü kazanın ardından aracıyla kaçmıştı.

Ağır yaralanan ve 8 yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zişan Can, 13 Ocak 2021'de yaşamını yitirmiş, şüpheli Mustafa Y. hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına, indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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