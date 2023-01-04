Konya'da "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" paneli düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde "Yerel Medya Buluşmaları-2022" kapsamında "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" konulu panel gerçekleştirildi.

Tantavi Kültür Merkezinde, Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ve Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı Editörü Ömer Faruk Görçin konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, panelin açılışında, dezenformasyonun, yalan, hile ve aldatmanın sistematik olarak işlenmiş hali olduğunu belirtti.

Taşkıran, dezenformasyonda kasıtlı çarpıtma olduğunu vurgulayarak, "Sinsidir, insan aklının kör noktalarını kullanır. İnsan iradesini belli bir amaca dönük, işgal etme, yönetme, yönlendirme amacı ve saikiyle hareket eder. Dezenformasyon başka bir ifadeyle sistematik yalandır. Bilgi terörizmidir. İnsan hakkı ihlalidir."dedi.

Ekrem Kızıltaş ise bilgi çarpıtma olarak tanımlanan dezenformasyon nedeniyle kişi ve kurumların zarar gördüğünü dile getirdi.

Yazılı ve görsel medya üzerinden dezenformasyon yapılabildiğini belirten Kızıltaş, sosyal medyanın da kullanıldığını söyledi.

Her dönemde Türkiye karşıtlarının olduğunu dile getiren Kızıltaş, "Manda yanlıları, güdüm yanlıları dediğimiz insanlar maalesef dışarıdan yapılan dezenformasyon girişimlerinin içimizdeki canlı takipçileri. Şu anda bunlar var. Mesele bu ülkeye sahip çıkmak, mesele objektif olmak." ifadesini kullandı.

Görçin de AA Teyit Hattı'nın yazılı, görsel ve sosyal medyada ortaya çıkan yalanları tespit etmek ve aslını ortaya çıkarmak için kurulduğunu vurguladı.

İnternetin yaygınlaşmasıyla medya alışkanlıklarının da değiştiğini ifade eden Görçin, "Habere ulaşım kaynağımız da değişti. Eskiden daha çok gazete okurduk, televizyon izlerdik, radyo dinlerdik. Artık bu gibi ana akım medya yerini daha çok sosyal medyaya bıraktı. Anadolu Ajansı çalışanları yazdığı her haberi teyit ettirir. Hesap vermeyen kullanıcıların ve mecraların artış gösterdiği bu ortamda özel teyit birimlerinin kurulması zorunlu hale geldi." diye konuştu.

Programda Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik de sunum yaptı.







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