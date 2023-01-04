Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak, Paz, Hadziahmetovic, Amilton, Diouf, Muhammet Demir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Keita, N'jie, Gradel, Ulvestad, Hakan Arslan, Angielski

Goller: Dk. 21 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Paz, Dk. 42 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.

11. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında Diouf'un kafa vuruşunda top Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içinde şutu üstten auta gitti.

21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf'un ara pasına hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası girişinde sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Calvo'nun ceza sahası içinde müdahalesinde N'jie'nin yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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