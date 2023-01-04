Futbol: Spor Toto Süper Lig

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk. 87 Ikpeazu), Paz (Dk. 46 Paz), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 79 Muric), Diouf, Muhammet Demir (Dk. 69 Endri Çekiçi)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Keita (Dk. 75 Alaaddin Okumuş), N'jie, Gradel (Dk. 62 Ahmed Musa), Ulvestad, Hakan Arslan (Dk. 62 Charisis), Angielski (Dk. 86 Uğur Çiftçi)

Goller: Dk. 21 Muhammet Demir, Dk. 56 Hadziahmetovic (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Gradel (Penaltıdan), Dk. 79 Charisis (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Paz, Dk. 42 Muhammet Demir, Dk. 90+3 Ikpeazu, Dk. 90+4 Endri Çekiçi (Arabam.com Konyaspor), Dk 90+2 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı 2-2 eşitlikle sona erdi.

56. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın'ın ceza sahasında elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Hadziahmetovic'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

65. dakikada sol kanattan hızlanan Guilherme'nin ortasında altıpas önünde topa bekletmeden vuran Amilton, müsait pozisyondan yararlanamadı.

71. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

79. dakikada konuk ekip yeniden eşitliği sağladı. Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yerden ortasında Charisis'in bekletmeden vuruşunda kale direğine de çarpan top ağlara gitti: 2-2.

Maç, 2-2 bitti.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.