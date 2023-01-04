Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay, zor bir maçtan puan çıkardıklarını söyledi.

Çalımbay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konya deplasmanın çok zor olacağını bildiğini ifade eden Çalımbay, "Dünya Kupası arasında çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa deplasmanında 3 puan aldık. Arkasından oynadığımız olaylı Galatasaray maçında da bize göre orada da puanımız vardı. Sonra da zor bir deplasmana geldik." dedi.

Çalımbay, Konyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maçın zor olacağını biliyorduk, çok eksiğimiz vardı. Hafta içinde yaşadığımız olaylara rağmen buradan puan çıkarmak bizim için bir avantaj. Bizim için final gibi bir maçlardan birisi Kayserispor maçını da iyi bir şekilde kapatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün birçok pozisyonlar, penaltılar ve fauller oldu. Hakem soğukkanlılıkla maçı yönetti, kendisini tebrik ediyoruz."

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