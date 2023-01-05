Konya ve Afyonkarahisar'da yoğun sis etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan sis, kent merkezi başta olmak üzere Konya'yı Aksaray, Adana, Afyonkarahisar ve Karaman'a bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Sis nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti, kent merkezinde hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Afyonkarahisar'da ise kentte gece saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürdü.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin devam edeceğini bildirdi.





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