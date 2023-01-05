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Konya Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Konya Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan Öztürk, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

Öztürk'ün spor kategorisindeki tercihi Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın​​​​​​​ çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Öztürk, çevre-yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

- KSO Başkanı Büyükeğen'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını tercih eden Büyükeğen, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın​​​​​​​ çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçti.

Büyükeğen, çevre ve yaşam kategorisinde ile Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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