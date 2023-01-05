Cihanbeyli'ye mevsimin ilk karı düştü

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesine mevsimin ilk karı düştü.



Yoğun sisin son 3 gündür etkili olduğu ilçede mevsimsimin ilk karının düşmesi çiftçileri sevindirdi.



Beyaz örtüye bürünen ilçede vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu.



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