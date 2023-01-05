Ilgın'a yeni bir apart otel yapılacak

KONYA (AA) - Ilgın'a ilçedeki kaplıca turizmini geliştirmek için yeni bir apart otel yapılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Apart Otel projesi ile kaplıca bölgesinde yeni bir turizm alanı oluşturacağı belirtildi
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yalçın Ertaş projeyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çekerek, "Söz verdiğimiz tüm projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizi her alanda kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah haziran ayında şehrimizin termal turizmine büyük katkı sunacak olan Apart Otel Projemizin temelini atıyoruz. Ilgın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dediği ifade edildi.