Ilgın'a yeni bir apart otel yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgın'a yeni bir apart otel yapılacak

AA

Ilgın'a yeni bir apart otel yapılacak

KONYA (AA) - Ilgın'a ilçedeki kaplıca turizmini geliştirmek için yeni bir apart otel yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Apart Otel projesi ile kaplıca bölgesinde yeni bir turizm alanı oluşturacağı belirtildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yalçın Ertaş projeyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çekerek, "Söz verdiğimiz tüm projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizi her alanda kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah haziran ayında şehrimizin termal turizmine büyük katkı sunacak olan Apart Otel Projemizin temelini atıyoruz. Ilgın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dediği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cihanbeyli'ye mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Cihanbeyli'ye mevsimin ilk karı düştü
Konya Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Konya Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanları AA'nın ...
Kaçar kardeşler, dedelerinden kalma 150 yıllık ocakta demir dövüyor
YEREL HABERLER Kaçar kardeşler, dedelerinden kalma 150 yıllık ocakta ...
Köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 sanığın tahliyesine başsavcılıktan itiraz
YEREL HABERLER Köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 sanığın tahliyesine ...
Konya ve Afyonkarahisar'da yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Konya ve Afyonkarahisar'da yoğun sis etkili oldu
(Görüntülü) Konyaspor - Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyaspor - Sivasspor maçının ardından
Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ...
Konyaspor - Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor - Sivasspor maçının ardından
Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ...
Konyaspor - Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - Sivasspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konyaspor - Sivasspor: 2-2
YEREL HABERLER Konyaspor - Sivasspor: 2-2
Konyaspor - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Konyaspor - Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı ...
Konya'da "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" ...
İki yaşındaki çocuğun trafik kazasında ölümüyle ilgili verilen cezanın gerekçesi açıklandı
YEREL HABERLER İki yaşındaki çocuğun trafik kazasında ölümüyle ...
Bozkır'a yeni yapılacak Hayvan Pazarı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bozkır'a yeni yapılacak Hayvan Pazarı için protokol ...
(Görüntülü)SİS ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 20 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİS ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 20 ...
GÜNCELLEME 2 - Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Konya'da askeri aracın tıra çarpması ...
İstinaf Konya'da 13 kişinin yaralandığı kavganın sanıklarına verilen cezayı az buldu
YEREL HABERLER İstinaf Konya'da 13 kişinin yaralandığı kavganın ...
Sis zincirleme kazaya neden oldu: 20 yaralı
YEREL HABERLER Sis zincirleme kazaya neden oldu: 20 yaralı
Görme engelli Konyalı Mehmet'in azmi karanlığını aydınlattı
YEREL HABERLER Görme engelli Konyalı Mehmet'in azmi karanlığını ...
Cihanbeyli'ye Konya Ticaret Odası Temsilciliği açılması kararı alındı
YEREL HABERLER Cihanbeyli'ye Konya Ticaret Odası Temsilciliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.