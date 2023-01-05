Beyşehir HEM Türk Sanat Müziği Korosu konseri

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaklaşık iki ay önce kurulan Türk Sanat Müziği Korusu konser verdi.



Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser programında konuşan Türk Sanat Müziği Korosu Genel Koordinatörü ve Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Cemil Güldümen, koronun iki ay gibi kısa sürede büyük bir mesafe kat ettiğini söyledi.



Güldümen, bundan sonraki süreçte Beyşehir Türk Sanat Müziği Topluluğu olarak "Koromuz, siz değerli Beyşehir halkının destek ve katkılarıyla çok daha iyi işlere imza atacaktır. Koromuzun oluşmasında bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüz Musa Konuk Bey'e kendim ve tüm ekibim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından büyük bölümü öğretmen olan, memur, avukat, eczacı, bankacı, serbest meslek erbabı, güvenlik görevlisi gibi çok farklı meslek grupların isimlerin yer aldığı koro yaklaşık iki saat kaldığı sahnede, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinden oluşan repertuarlarını salonu dolduran davetliler için seslendirdi.



Yoğun ilgi gören konser programını Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper ve vatandaşlar izledi.











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