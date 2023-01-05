Konya'da marketlerden hırsızlık yapan çift tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da marketlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarından, şüphelilerin Mehmet T. ile eşi Hacer T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlıktan 25 suç dosyasının olduğu, alışveriş sepetine bıraktıkları maddi değeri yüksek ürünleri, üzerini kapattıkları ambalajlı bebek beziyle gizleyip dışarıya çıkardıkları, bu yöntemle Niğde ve Aksaray'da da hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Zanlıların, emniyetteki ifadesinde ise "İl il geziyoruz. Yolda ihtiyaç olur diye yanımıza yolluk aldık." dedikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlılardan Hacer T'nin bir marketten yaptığı hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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