Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Polis, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, elektrikli ısıtıcının içerisinde ve bazı gizli bölmelerde 382 gram bonzai, 126 gram skunk, 45 gram metamfetamin, 92 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler Salih D. ve Abdullah B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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