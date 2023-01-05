Hüyük'ten kısa kısa

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesindeki tarihi Roma Hamamları, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerince incelendi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in eşlik ettiği incelemelerde, Çavuş ve Köşk mahallelerinde bulunan tarihi hamamlarda su ölçümü ve fiziki eksiklikler tespit edildi.

Heyet Tolca Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Tolca Camisi ve onarımı süren minarede incelemelerde bulunuldu.

Başkan Çiğdem, "İlçemizdeki tarihi eserlerin yapımı, bakım, onarımında destek ve katkıları için tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

- Bizim Okulumuz Projesi

Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu ve Ortaokulu Türkçe öğretmenleri tarafından "Bizim Okulumuz Projesi" kapsamında Türkçe sokağı oluşturuldu.

- Gaziler ziyaret edildi

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran ve İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer ile ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerinden İbrahim Uludağ ve Bayram Çınar'ı evlerinde ziyaret etti.

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