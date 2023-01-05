Kulu'da geçtiğimiz yıl 508 çift dünya evine girdi

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KONYA (AA) - Konya'da Kulu İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2022 yılı içerisinde 508 çiftçin nikahını kıydı.

Bir yıl önce 2021 yılında 596 çiftin nikahı kıyılan ilçede, 2022 yılında bu sayı 188 azalarak 508'e düştü.

Kendi nüfusundan fazlası Avrupa ülkelerinde yaşayan ilçenin gurbetçi vatandaşları, bu sene tatile geldikleri memleketleri yerine, nikahlarını bulundukları ülkelerde yapmayı tercih etmeleri kıyılan sayının düştüğü belirtiliyor.







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