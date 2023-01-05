Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 3,5 kilometre uzunluğundaki Alparslan Türkeş Caddesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, şehir trafiğini rahatlatmak için alternatif güzergahlar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.



İsmail Ketenci, Celaleddin Karatay, Abdülhamid Han caddelerinden sonra Alparslan Türkeş Caddesi'ni kente kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Altay, "Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi arasına 3,5 kilometrelik yeni bir aks kazandırmış oluyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımız şehrin en güzel caddelerinden birine daha kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

Kamulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla 93 milyon 500 bin liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi'nin bu yıl tamamlanacağı bildirildi.

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