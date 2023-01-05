Konya'da "Bizim Okulumuz" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor

KONYA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bizim Okulumuz" (Okul Merkezli Gelişim Projesi) ile hedefler gerçekleştirilmeye başlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamındaki 6 gelişim alanında 30 binin üzerinde hedef belirlendiği belirtildi.
Okulların fiziki ortamlarını iyileştirmeye, akademik başarıyı en üst noktaya taşımak için izleme değerlendirme uygulamaları yapmaya, güvenlik için kamera sistemi yerleştirmelerine, okul içinde ve dışında özgün yenilikler yapmaya kendi imkanları ölçüsünde devam edildiği aktarıldı.
Proje kapsamında verilen hedeflerin, hazirana kadar devam edeceği kaydedildi.