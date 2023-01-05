Konya Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için sinema etkinliği

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler kapsamında sinema etkinliği gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinin sinema salonundaki etkinliğe, merkez ve ilçelerdeki Bilgehanelerden öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, balıklarla büyüyen bir çocuğun hikayesinin konu edindiği "Yunus Çocuk" adlı eğlenceli animasyon filmini izleyen öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Sinema etkinliğine 11 merkez ve 8 ilçe olmak üzere 19 Bilgehanenin 5. ve 6. sınıflarından 3 bin 500 öğrenci katılacak.

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