Konya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesi üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Seydişehir Otogarı'nda şüphe üzerine E.T'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





















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