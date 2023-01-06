Konya'da rektörler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KONYA (AA) - Konya'daki üniversitelerin rektörleri Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.



Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını, çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'ın "Masumiyet" fotoğrafına oy veren Aksoy, spor kategorisinde ise tercihini Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafından yana kullandı.

- KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Murat Şengül tarafından çekilen İstiklal Caddesindeki terör saldırısı sonrası çekilen caddenin Türk bayraklarıyla donatıldığı "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafı seçen Çelik, "Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve yaşam kategorisinde de Gazze'den Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafına oy veren Çelik, spor kategorisinde de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

- KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç

Yerlikaya, "Yılın Fotoğrafları" oylaması dolayısıyla KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç'ı ziyaret etti.

Fotoğrafları inceleyen Ortaç, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Ortaç, çevre ve yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Mülteci kışı" karesine oy verdi.

- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan'ın spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal​​​​​​'ın "Merve'nin servisi" adlı fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in çektiği "Görev tamam" fotoğrafını seçen Turan, çevre-yaşam kategorisinde ise Mehmet Varol'un "Beslenme saati" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

- NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ardından oylama geçen Zorlu'nun spor kategorisindeki tercihi, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası" karesini seçen Zorlu, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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