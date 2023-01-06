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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA

Konya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da bir otomobilde ele geçirilen sahte paralara ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktalarından birinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 547 adet 100 liralık, 2 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. Sahte paraların piyasaya sürülmek amacıyla farklı şehirlerden getirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Fatih A. ve Sami K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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