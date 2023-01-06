Seydişehir'de "KoopBakkal " uygulaması başladı

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KONYA (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan anlaşma gereği Seydişehir'de "KoopBakkal" uygulamasının başladığı bildirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkallar arasında gerçekleştirilen bir işbirliği projesi olduğunu, proje kapsamında 250 bakkala bayilik verileceğini belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin KoopBakkallarda da satılacağını aktaran Aypar şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ilk etapta üç üyemizin iş yerinde Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 130 ürünün satışına başladı. Sözleşmeye bağlı olarak, komisyon tarafından başvurusu onaylanan bakkal marketler iş yerlerinin belli bölümünü ayırarak bu ürünlerin satışını yapabilecek. Mahalle ve semt bakkallarımızın zincir marketlerle yeterli mücadeleyi yapabilmesi ve vatandaşlarımızın ürünlere rahat erişebilmesi açısından çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz."

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