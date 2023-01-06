Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KONYA (AA) - Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.



AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aktaş, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Aktaş'ın spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal​​​​​​'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.

Haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın​​​​​​​ çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Aktaş, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.

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