Hüyük'te kan bağışı kampanyası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya Kızılay Mobil Kan Bağışı aracı Hüyük kent merkezinde kan vermek isteyen vatandaşlar için stant kurdu. Başvuruda bulunan 33 kişiden kan alındı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Kızılay ekiplerini ziyaret ederek, teşekkür etti.



Çiğdem kan bağışında bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.