Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taşkıran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taşkıran, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.
Taşkıran'ın, spor kategorisindeki tercihi Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafı oldu.
Haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını seçen Taşkıran, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih etti.