Konya'da aracında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde aracında 3 bin 848 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kontrol noktalarından birinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 3 bin 848 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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