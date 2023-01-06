Meram Belediyespor İzcilik Kulübü'nden kamp çalışması

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KONYA (AA) - Meram Belediyespor İzcilik Kulübü, Çumra Apa kamp alanında kamp yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 izci ve iki liderin önderliğinde gerçekleştirilen kampta çocuklar ve gençler eğlenerek, öğrendi.

Açıklamada ifadesine yer verilen izci lideri Hakan Uğurluabacı, eğitimlerde öncelikli amaçlarının izcilik bilincinin aşılanması olduğuna vurgu yaptı.

Uğurluabacı, kampta izcilere doğada hayatlarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan bilgiler ve tecrübeler kazandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzcilik yapmaya istekli ve yatkın 8-18 yaşındaki tüm çocukları ve gençleri, kayıtları devam eden Meram Belediyespor İzcilik Kulübüne davet ediyorum. Çocuklara ve gençlere pek çok yönden yarar sağlayan, doğa sevgisi aşılayan ve sosyalleşmelerinin önünü açan izcilik noktasında böyle önemli bir girişim sağlayıp destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a da teşekkür ediyorum."

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